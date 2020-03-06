ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji İzmir'de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve Beşiktaş
, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray da deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Hafta Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol maçı ile sona erecek.
BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
Yarın
13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom
20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor
8 Mart Pazar
13.00 Bandırma - İTÜ Basket
15.15 Beşiktaş - Fenerbahçe Beko
17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor
17.30 Darüşşafaka - Galatasaray
9 Mart Pazartesi
20.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
(İHA)