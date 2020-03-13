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ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta programı

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

13.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta programı
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Basketbol Süper Ligi 23. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Gaziantep Basketbol - Teksüt Bandırma

15.15 Galatasaray - Pınar Karşıyaka

17.30 İTÜ BB - Büyükçekmece Basketbol

20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka

15 Mart Pazar

13.00 Bursaspor - Beşiktaş

13.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş

17.30 Türk Telekom - Anadolu Efes

20.00 Bahçeşehir Koleji - OGM Ormanspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : basketbol, Spor

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