ING Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta programı
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
13.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta heyecanı yarın ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Basketbol Süper Ligi 23. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Gaziantep Basketbol - Teksüt Bandırma
15.15 Galatasaray - Pınar Karşıyaka
17.30 İTÜ BB - Büyükçekmece Basketbol
20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka
15 Mart Pazar
13.00 Bursaspor - Beşiktaş
13.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş
17.30 Türk Telekom - Anadolu Efes
20.00 Bahçeşehir Koleji - OGM Ormanspor - İSTANBUL
Basketbol Süper Ligi 23. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Gaziantep Basketbol - Teksüt Bandırma
15.15 Galatasaray - Pınar Karşıyaka
17.30 İTÜ BB - Büyükçekmece Basketbol
20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka
15 Mart Pazar
13.00 Bursaspor - Beşiktaş
13.00 Fenerbahçe Beko - Tofaş
17.30 Türk Telekom - Anadolu Efes
20.00 Bahçeşehir Koleji - OGM Ormanspor - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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