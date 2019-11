ING Basketbol Süper Ligi: Tofaş: 112 - Galatasaray Doğa Sigorta: 93

ING Basketbol Süper Lig'i 6. hafta maçında Tofaş, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 112-93 mağlup etti.



Salon: Tofaş



Hakemler: Yener Yılmaz xx, Alper Özgök xx, Can Mavisu xx



Tofaş: Lojeski xxx 22, Muhsin Yaşar xx 7, Meija xxx 21, Berk Uğurlu xxx 18, Williams xxx 25, Phillip xx 4, Barış Ermiş xx 11, White xx 4, Bora Satır x, Berkan Aksu x, Ata Can Atsüren x



Başantrenör: Orhun Ene



Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xx 19, Harrison xx 14, Yiğit Arslan x 5, Auguste xxx 24, Moore x 8, Whittington xx 11, Ege Arar x 2, Can Korkmaz x 6, Göksenin Köksal x 4



Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan



1. Periyot: 26-21 (Tofaş lehine)



Devre: 56-44 (Tofaş lehine)



3. Periyot: 82-69 (Tofaş lehine)



Diskalifiye: Orhun Ene (07.32) (Tofaş)



5 faulle çıkanlar: Muhsin Yaşar (31.23), Berk Uğurlu (39.58) (Tofaş) - BURSA

