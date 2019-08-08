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ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Türkiye, 1 Ağustos'ta imzalanan anlaşma ile, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli toplam marjı euro için yüzde 2.4 ve dolar için yüzde 2.5 marjla, 190 milyon euro ve 96 milyon dolar (toplam 305 milyon dolar) sendikasyon kredisi aldı.

08.08.2019 11:01 ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı
ING Türkiye, 1 Ağustos'ta imzalanan anlaşma ile, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli toplam marjı euro için yüzde 2.4 ve dolar için yüzde 2.5 marjla, 190 milyon euro ve 96 milyon dolar (toplam 305 milyon dolar) sendikasyon kredisi aldı.
İşlemde  Barclays Bank PLC, Doha Bank, Q.P.S.C Dubai Branch, Goldman Sachs International Bank, J.P. Morgan Securities plc,  Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Sberbank (Switzerland) AG ve Sberbank Europe AG yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak yer alırken, 12 banka daha sendikasyon kredisine çeşitli düzeylerde katıldı.
Sendikasyon kredisinin koordinatörü Standard Chartered Bank olurken, Mizuho Bank, Ltd. ise işlem ajan bankası olarak görev aldı.
Alınan krediyi değerlendiren ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, alınan kredinin Türkiye'ye olan güvenin işareti olduğunu söyledi ve "Her ölçekte işletmemizin yanında olarak, yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz" dedi. (Fotoğraflı)



Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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