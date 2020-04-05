ING Türkiye Covid-19 salgını ile mücadeleye 6.5 milyon lira

ING Türkiye , Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak ve bu çerçevede alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahiplerine ek katkı sunulması amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira bağışlayarak destek oldu.

Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) ise koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere 1.5 milyon lira bağışlayan ING Türkiye böylece, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağladığı desteğin miktarını 6.5 milyon liraya ulaştırdığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ING Grubu'nun da sorumlu bankacılık anlayışıyla faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde salgının etkilerini azaltmaya yönelik toplumsal yatırımlar yaptığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, koronavirüs salgınının ülkemizdeki ekonomik etkilerini azaltmaya önemli bir katkı sunacağına inandığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira ile destek oluyoruz.

"Bununla birlikte virüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerinin çocuklarına aktarılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı'na da 1.5 milyon lira bağışladık.

"ING Türkiye olarak, bu zorlu günleri en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz.

"Türkiye'de yatırımlarına 2008 yılından bu yana devam eden bir kurum olarak, bu süreçte de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA