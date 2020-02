ING Türkiye'den 1 milyar 976 milyon TL kar

ING Türkiye 'nin 2019 yılında, vergi öncesi karı ise 1 milyar 976 milyon TL oldu.ING Türkiye açıklamasına göre, ING Türkiye, 2019 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.Buna göre, 2019 yıl sonunda ING Türkiye'nin konsolide aktif toplamı 65,4 milyar TL, vergi öncesi karı ise 1 milyar 976 milyon TL oldu. Yıl sonu itibarıyla konsolide öz kaynakları 8,5 milyar TL, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 25,57 olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2019 yıl sonunda ekonomiye 42,8 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 51,1 milyar TL'lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye'nin mevduat hacmi ise 39 milyar TL'ye yükseldi.Bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olma anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye 2019 yılında öncü bir adım atarak isminden "Bank" ifadesini çıkarttı ve şubelerini dijitalleşme vizyonuna uygun olarak dönüştürmeye başladı.Dijital Bankacılık alanında teknolojiye yapılan yatırımlar ve ING Mobil'den yapılan işlem çeşitliliğinin artmasıyla beraber dijital kanalları kullanan toplam müşteriler içerisinde ING Mobil'in müşteri payı yüzde 97'ye yükseldi. 2019 yılı boyunca, tüm kredilerin adet bazında yüzde 90'ı, hacim bazında ise yüzde 70'i şube dışı kanallardan kullanıldı. Sadece yazışarak finansal işlemlerin gerçekleştirilebildiği ve soruların yanıtlandığı akıllı bankacılık robotu INGo ile 2019 yılı içerisinde 2 milyondan fazla kullanıcıyla 16 milyon mesajlaşma gerçekleşti. ING Türkiye, dijitalleşme yolunda attığı adımlar sayesinde tüm ING ülkeleri arasında en fazla gelişme kaydeden ülke olarak seçildi. ING Mobil bankacılık kullanan müşterilerimizin 2019 içerisinde memnuniyet oranı da yüzde 89'a ulaştı.ING Türkiye'nin 2019 yılını başarılı bir performansla tamamlamasında dijitalleşme merkezli öncü ürün ve uygulamaları hayata geçirmesi, yenilikçi insan kaynakları yaklaşımı ve müşteri memnuniyeti odağı ile iş süreçlerinde gerçekleştirdiği başarılı uygulamalar etkili oldu.ING Türkiye'den ekonomide büyümeyi sırtlayan ihracatçıya destekING Türkiye, 2019 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümeyi sırtlayan ihracatçılara önemli bir destek sağladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile imzalanan protokol kapsamında ihracatçılara çok avantajlı bir kredi paketi sunan ING Türkiye, bu paket çerçevesinde 2019 yılında ihracatçılara toplam 1,4 milyar avroluk bir kaynak sağladı.ING Türkiye'nin 2019 yılında gösterdiği başarılı performansta yenilikçi ürün, hizmet ve uygulamaları da etkili oldu. Turuncu Ekstra programında bulunan 700 bin müşterinin yüzde 80'i Ana Bankacılık müşterisi oldu. Turuncu Ekstra ile ING Banka kartı alışveriş hacmi ise yaklaşık 2 katına ulaştı.ING'nin yenilikçi uygulamaları arasında ödeme sistemleri pazarında bir ilke imza atarak akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren Cebimde POS da yer aldı. Bir diğer yenilikçi uygulama olan TaksitMaksit ile de ING'liler, bankanın iş ortakları kapsamındaki firmaların ürünlerini mağazaya gitmeden, ING Mobil üzerinden tamamen dijital süreçlerle ve ihtiyaç kredisi kullanarak satın alabiliyor. Bir diğer yeni uygulama olan Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık ile de ING Mobil'e girip 1 kilometre yakınında ING ATM'si bulamayan müşteriler 1000 TL'ye kadar ücretsiz para çekme fırsatından yararlanabiliyor. ING Türkiye, dijitalleşme yatırımlar paralelinde hayata geçirdiği inovatif uygulamalar ile müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunma hedefini destekliyor.ING Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğine ve spora desteğini artırarak sürdürüyorING Türkiye 2019 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğine, sanata ve spora desteğini artırarak sürdürdü. Kadın rol modellerin desteklenmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesi yolunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliği ile ING Olimpik Kızlar projesini hayata geçiren ING Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na hazırlanma süreçlerinde Türkiye adına yarışmak için hazırlanan 8 kadın sporcunun resmi sponsorluğunu üstlendi.ING Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesine ve kadının ekonomiye eşit katılımına verdiği destek paralelinde bir başka önemli adımı da Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile oluşturduğu ING Eşit Gelecek Fonu ile attı. 2019 yılında sanata ve spora desteğini de artırarak sürdüren ING Türkiye 2019 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli festival ve eserlerin sponsorluğunu üstlendi. "Basketbolun değişmeyen rengi" olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) 2014 yılından beri süren sponsorluk desteğini 2019 yılında bir ileri aşamaya taşıyan ING Türkiye, ING Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru oldu. ING Türkiye, sanatın ve sporun olduğu her yerde yeni fikirlerin ve inovasyonun gelişeceğinden hareketle sanata ve spora desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.