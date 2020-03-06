ING Türkiye'den 2 bin 550 TL'ye varan emekli maaş promosyonu

ING Türkiye 'den yapılan açıklamaya göre, emekliler için başlattığı avantajlı promosyon kampanyasını bir adım ileri taşıdı. Avantajlı kampanya kapsamında ING'li emekliler, sunulan 750 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak, Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yaptıkları her ay için de 50 TL nakit promosyon alacak. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon, toplamda ise 2 bin 550 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak. ING'li emekliler ayrıca Turuncu Ekstra programı kapsamında birikimlerinde ayrıcalıklı faizden yararlanabilecek, internet ve mobil bankacılıktan yapacakları para transferlerine ücret ödemeyecek.

"EMEKLİLER İÇİN SUNDUĞUMUZ AVANTAJLARI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, emekliler için sundukları avantajları artırmaya devam ettiklerini belirterek, "Sunduğumuz son derece avantajlı promosyon kampanyasını 2 bin 550 TL'ye varan rakamlarla daha da rekabetçi hale getirdik. Amacımız emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve kendileri için değer yaratacak bir bankacılık deneyimi sunmak" ifadelerini kullandı.

Gökgöz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda nakit promosyona ek olarak emekli müşterilerimiz aynı zamanda Türkiye'deki tüm banka ATM'lerinden maaşını ücretsiz olarak çekebiliyor, vadesiz mevduat hesapları için hesap işletim ücreti ödemiyor, ING Telefon Bankacılığı ile doğrudan kendilerine özel müşteri temsilcilerimizden 7/24 hizmet alabiliyor. Ayrıca Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor. Tüm emeklilerimizi ING'nin avantajlı dünyasına bekliyoruz."