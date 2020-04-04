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ING Türkiye'den koronavirüs ile mücadeleye 6,5 milyon TL'lik destek

ING Türkiye, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak ve ihtiyaç sahiplerine ek katkı sunmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağışladı.

04.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:53
ING Türkiye'den koronavirüs ile mücadeleye 6,5 milyon TL'lik destek
ING Türkiye , koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak ve ihtiyaç sahiplerine ek katkı sunmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağışladı. Banka ayrıca, koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere TOG'a da 1,5 milyon TL bağışta bulundu.

ING Türkiye, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlamak ve bu çerçevede alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek ihtiyaç sahiplerine ek katkı sunulması amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağışlayarak destek oldu. Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) ise koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere 1,5 milyon TL bağışlayan banka böylece, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağladığı desteğin miktarını 6,5 milyon TL'ye ulaştırdığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ING Grubu'nun da sorumlu bankacılık anlayışıyla faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde salgının etkilerini azaltmaya yönelik toplumsal yatırımlar yaptığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, koronavirüs salgınının ülkemizdeki ekonomik etkilerini azaltmaya önemli bir katkı sunacağına inandığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL ile destek oluyoruz. Bununla birlikte virüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerinin çocuklarına aktarılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı'na da 1,5 milyon TL bağışladık. Banka olarak, bu zorlu günleri en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de yatırımlarına 2008 yılından bu yana devam eden bir kurum olarak, bu süreçte de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Banka, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››ING Türkiye'den koronavirüs ile mücadeleye 6,5 milyon TL'lik destek - Ekonomi

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