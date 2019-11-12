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ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yüksel, global yönetime transfer oldu

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan Yüksel, ING Grubu Kurumsal Firmalar, Uluslararası Müşteriler EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi Başkanı olarak atandı.

12.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:20ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yüksel, global yönetime transfer oldu
ING Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan Yüksel, ING Grubu Kurumsal Firmalar, Uluslararası Müşteriler EMEA ( , Ortadoğu ve ) Bölgesi Başkanı olarak atandı.

ING'den yapılan açıklamaya göre, Alper Hakan Yüksel'in global üst yönetime transferinde, ING Türkiye'nin kurumsal bankacılık alanında gösterdiği odaklılık, koordinasyon ve başarı etkili oldu.

Yüksel, ING Grubu Kurumsal Bankacılık'ın EMEA Bölgesi'ndeki 24 ofisi aracılığıyla ING müşterilerinin uluslararası işlerini destekleyecek. 1 Ocak 2020 itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Yüksel, bu görevde çalışmalarına Frankfurt'ta devam edecek.

"ING Türkiye, ING Grubu'nda global roller için yetenek havuzu haline geldi"
Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, Alper Hakan Yüksel'in global yönetime transferinden duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"ING Grubu bünyesinde kurumsal bankacılığın geliştirilmesi hedefiyle oluşturulan yeni bir pozisyona Türkiye'den atama yapılmış olması bizi gururlandırdı. ING Türkiye'de çalışanlarımız, grup içinde farklı ülkelerde çalışmaları için önemli fırsatlar buluyor. ING Türkiye, bugün global roller için yetenek havuzu haline gelmiş durumda. Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Alper Hakan Yüksel'in de bu paralelde global bir sorumluluk üstlenmiş olmasından memnuniyet duyuyor, kendisine başarılar diliyorum."


Alper Hakan Yüksel hakkında

Açıklamaya göre, ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Alper Hakan Yüksel, Işık Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansının ardından özel bankalarda çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2015 yılında ING Türkiye ekibine katıldı.
28 yıllık bankacılık tecrübesine sahip deneyimli bir profesyonel olan Yüksel, yaptığı çalışmalarla ING Türkiye'nin yerel pazardaki lider uluslararası oyunculardan biri haline gelmesine katkıda bulunan kurumsal bankacılık biriminin büyümesinde önemli rol oynadı.

Türkiye, Avrupa, Afrika, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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