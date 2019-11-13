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ING Türkiye, konut kredisi faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını düşürdü. Yeni kampanya ile banka 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi. Kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek.

13.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:16

ING , yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. Banka bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. Kampanyadan yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

"MÜŞTERİLERİMİZE EKONOMİK KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Konut almak isteyen ancak faizlerin düşmesini bekleyen tüketiciler için hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile hem ekonomiyi desteklemeyi hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

ING Türkiye, konut kredisi faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi

Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


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