ING Türkiye'nin 2. çeyrek sermaye yeterlilik oranı yüzde 23.7

– ING Türkiye
'nin ikinci çeyrekte özkaynakları 8.3 milyar lira ve sermaye yeterlilik oranı yüzde 23.7 olarak gerçekleşti.
Bankadan yapılan ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin açıklamaya göre, yılın ilk yarısında Banka'nın konsolide aktif toplamı 67.3 milyar lira, konsolide vergi öncesi karı ise 1.2 milyar lira oldu.
İkinci çeyrekte özkaynakları 8.3 milyar lira, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 23.7 olarak gerçekleşen ING Türkiye, yılın ilk yarısında ekonomiye 41.7 milyar lirası nakdi olmak üzere, toplam 50.6 milyar liralık kredi desteği sağladı. Banka'nın mevduat hacmi ise 36 milyar lira oldu.
ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, "İkinci çeyrekte yenilikçi banka olma vizyonumuzla ve ING Grubu ile uyumlu olarak attığımız önemli bir adım ismimizden Bank ifadesini çıkarmak oldu" dedi ve ekledi:
"Dijital bankacılık anlayışımıza da paralel atılan bu adımı yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekledik. ING Mobil'i müşterilerin ihtiyaçlarına en hızlı çözümleri sunabilmek için geliştirmeye devam ettik. İkinci çeyrekte hayata geçen QR teknolojisi ile ING müşterileri kartları yanlarında olmasa bile ING Mobil'i kullanarak kredi ödeme ve para çekme işlemlerini ING ATM'lerinden gerçekleştirebiliyor ve akıllı bankacılık robotu INGo ING Mobil üzerinden de müşterileri tanıyarak onlara destek veriyor."
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile bir işbirliğine imza atarak, çeşitli festival ve eserlerin sponsorluğunu üstlendiklerini anımsatan Pınar Abay, "Opera, bale ve çok sesli müziği toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı, sanat aracılığıyla yaratıcılık ve inovasyon kültürünü beslemeyi, ilham vermeyi amaçlıyoruz." (Fotoğraflı)
- İstanbul