Haberler » 3. Sayfa » İngiliz ajan James Le Mesurier'in düştüğü binanın çatısında inceleme - Haber

İngiliz ajan James Le Mesurier'in düştüğü binanın çatısında inceleme

Karaköy'de cansız bedeni bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, Mesurier'in düştüğü ofisin çatısında inceleme yaptı.

12.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:04İngiliz ajan James Le Mesurier'in düştüğü binanın çatısında inceleme
'de cansız bedeni bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında polis ekipleri, Mesurier'in düştüğü ofisin çatısında inceleme yaptı. Dün sabah saatlerinde Karaköy'de ölü bulunan ve İngiliz ajan olduğu ortaya çıkan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ederken, saat 16.30 sıralarında polis ekipleri yeniden olay yerine geldi. Ekipler bir süre çevredeki esnaflarla konuştuktan sonra Le Mesurier'in düştüğü ofisin yanındaki kafeteryaya girdi. Buradan çatıya çıkan ekipler, merdiven yardımıyla ofisin çatısına çıktı. Ekiplerin çatıya Le Mesurier'in yatak odasının balkonundaki 1 metrelik çıkıntıdan düşüp düşmediğinin incelemek için çıktığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat çatıda inceleme yapan polis, ardından olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Karaköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:00 6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
18:55 Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
18:48 Elektrik kontağından çıkan yangın arabayı kül etti
18:41 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı komşusu çıktı
18:44 Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, kendi imkanı ile hastaneye gitti
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 19:07:07