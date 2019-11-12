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İngiliz ajan James Le Mesurier'in düştüğü binanın çatısında inceleme

İngiliz ajan James Le Mesurier'in düştüğü binanın çatısında inceleme Polis ekipleri Le Mesurier'in kaldığı ofisin çatısına çıkarak incelemelerde bulunduİSTANBUL - Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin devam...

12.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:44
İngiliz ajan James Le Mesurier'in düştüğü binanın çatısında inceleme
Polis ekipleri Le Mesurier'in kaldığı ofisin çatısına çıkarak incelemelerde bulundu
İSTANBUL - Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında polis ekipleri, yan taraftaki kafeteryadan ofisin çatısına geçerek inceleme yaptı.
Dün sabah saatlerinde İstanbul Karaköy'de ölü bulunan ve İngiliz ajan olduğu ortaya çıkan James Gustaf Edward Le Mesurier'ın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ederken, saat 16.30 sıralarında polis ekipleri yeniden olay yerine geldi. Ekipler bir süre çevredeki esnaflarla konuştuktan sonra Le Mesurier'in düştüğü ofisin yanındaki kafeteryaya girdi. Buradan çatıya çıkan ekipler, merdiven yardımıyla ofisin çatısına çıktı. Ekiplerin çatıya Le Mesurier'in yatak odasının balkonundaki 1 metrelik çıkıntıdan düşüp düşmediğinin incelemek için çıktığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat çatıda inceleme yapan polis, ardından olay yerinden ayrıldı.
İngiliz ajan James Le Mesurier'in düştüğü binanın çatısında inceleme

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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