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İngiliz ajanının eşinden tabuta konulması için çiçek

Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

13.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:32
'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Christina Winber, tabutun üzerine konulması için görevlilere çiçek verdi.
Beyoğlu'nda ofisinin olduğu sokakta ölü şekilde bulunan eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu girişinde yüzünü eşarpla gizlemeye çalıştığı görülen Winber, cenazenin alınması için yetkililerle görüştü. Bir süre kurumun içerisinde kalan Winber, yetkililere eşinin tabutunun üzerine konulmak üzere çiçek verdiği görüldü. Bir süre Adli Tıp Kurumu'nda kalan Winber yapılan işlemlerin ardından buradan lüks bir araçla ayrıldı.
(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz - İsmail Coşkun -Tunacan Atalay/İHA)
İngiliz ajanının eşinden tabuta konulması için çiçek

Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu, İsveç, Güncel

Kaynak: İHA


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