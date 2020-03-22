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İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi

Ünlü İngiliz oyuncu Sophia Myles, babası Peter Myles'ın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

22.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:11
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada binlerce can alan koronavirüs salgını sonuçları korkunç boyutlara ulaştı. Her dakika ölüm haberlerinin geldiği salgında İngiliz aktris Sophia Myles da babasını kaybetti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamı öldüren koronavirüstü" ifadelerini kullandı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat Peter Myles. Sevgili babam birkaç saat önce hayatını kaybetti. Babamı öldüren koronavirüstü" ifadelerini kullandı.

İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi

"VİRÜSÜN ACI GERÇEĞİ"

40 yaşındaki oyuncu Sophia Myles, daha önce babasını hastanede ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Dün babamı görmek için yola çıktım. Bu koronavirüsün acı gerçeği" dedi.

İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Sophia Myles, Koronavirüs, Magazin

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