İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada binlerce can alan koronavirüs salgını sonuçları korkunç boyutlara ulaştı. Her dakika ölüm haberlerinin geldiği salgında İngiliz aktris Sophia Myles da babasını kaybetti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamı öldüren koronavirüstü" ifadelerini kullandı.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen İngiliz aktris Sophia Myles , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat Peter Myles. Sevgili babam birkaç saat önce hayatını kaybetti. Babamı öldüren koronavirüstü" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN ACI GERÇEĞİ"

40 yaşındaki oyuncu Sophia Myles, daha önce babasını hastanede ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Dün babamı görmek için yola çıktım. Bu koronavirüsün acı gerçeği" dedi.

Kaynak: DHA