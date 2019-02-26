İngiliz Atı İçin Tenekeden Start Kabini

Kaynak: İHA

MUŞ (İHA) – Muşlu at yetiştiricisi Muhammed Güler, yarışlara geç başlayan İngiliz atı için tenekeden start kabini yaparak yarışmalara hazırlıyor.Tabanlı köyünde hayvancılıkla uğraşan Muhammed Güler, daha önce birçok yarış kazanan İngiliz ırkı atının son 3 ayda yaşadığı Starting Box (çıkış kabini) korkusunu yenmesi için tenekeden start kabini yaptırdı. Atını tenekeden yapılan start kabiniyle yarışmalara hazırlayan Güler, atının daha önceden birçok kulvarda şampiyonluk yaşadığını kaydetti. Muhammed Güler, "Bu atı Elazığlı birinden satın aldım. Atın daha önceden şampiyonlukları var. Sonrasında bir start sorunu oluştu. Bizde bu start sorununu çözmek için bir düzenek yaptık. Atın o korku ve sorununu yenmeye çalışıyoruz. Bu şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Bu sorunu çözmek için 3 aydan beri kardeşimle uğraşıyoruz. Atın Elazığ'da çok şampiyonluğu var. Atımız bin 200, bin 800 ve 2 bin 100 metrede şampiyonlukları var. Start sorunu olmasa, bu tür şampiyonlukları çok fazla olacaktı. Şu anda tek problemimiz start sorununu çözmek" dedi. - MUŞ