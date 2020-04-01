İngiliz bankaları kar payı ödemelerini askıya aldı
İngiliz bankalarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temettü ödemelerini askıya alması sonucu bankaların hisseleri güne düşüşle başladı.
01.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:17
İngiliz bankalarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temettü ödemelerini askıya alması sonucu bankaların hisseleri güne düşüşle başladı.
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Kaynak: Dunya.com