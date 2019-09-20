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İngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Karius'u konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş'ta, Karius'un hataları büyük tepki çekmişti. Deneyimli kalecinin kötü performansı İngiliz basınında da geniş yer buldu.

20.09.2019 11:11

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildi. Maçta ilk golü yiyen Karius'un hatası büyük tepki çekerken, deneyimli kaleci İngiltere basınında da çok konuşuldu.

ADA BASINI KARIUS'U KONUŞUYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında dün deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olurken karşılaşmaya Siyah Beyazlılar'ın Alman kalecisi Loris Karius'un yaptığı hata damgasını vurmuştu. Yaptığı hatalı çıkış sonrası Andraz Sporar'ın vuruşuyla topu ağlarında gören 26 yaşındaki eldiven, Ada basınında da gündeme oturdu.

The Sun ve Daily Mailgazeteleri Karius'un performansıyla ilgili;"Loris Karius, kötü kafa vuruşuyla ve takım arkadaşına çarparak bir başka komik hataya daha imza attı ve golü hediye etti"ifadelerini kullandı.

Metroise"Liverpool'un Beşiktaş'a kiraladığı Loris Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde felaket bir hataya imza attı"yorumunu yaptı.

Daily Expressgazetesi ise Liverpool taraftarlarının da büyük tpeki gösterdiği Alman kaleci için,"Liverpool taraftarları Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçında hata yapan Loris Karius'a sövüyor: Hiç sürpriz değil"başlığını kullandı.

Daily Mirrorda söz konusu haberi "Taraftarlar, Loris Karius'a UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı komik hata sonrası mesaj gönderdi" başlığıyla gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE DE HATALI GOLLER YEMİŞTİ

Karius, hatırlanacağı üzere Liverpool'un 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 yenildiği maçta yediği iki hatalı gol sonrası günah keçisi ilan edilmiş ve aynı yaz Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

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İngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Karius'u konuşuyor

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

YORUMLAR(4)
CODELOVER:bırak kaleciliği git mankenlik falan yap isminde var tanınıyosun iyi para kazanırsın yine. bu iş sana göre değil.
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ŞENOL GÜNEŞ MUMLA ARANIYOR:KİM NE DERSE DESİN. . ŞENOL HOCA BEŞİKTAŞI BEŞİKTAŞ YAPIP EN İYİ SEZONLARINI YAŞATIP İYİ FUTBOL OYNATIYORDU. . ABDULLAH AVCI TAM HAYAL KIRIKLIĞI OLMUŞTUR. . YÖNETİMİN YANLIŞ TERCİHLERİ VE YÖNETEME-ME SORUNU BU HALE GETİRMİŞTİR. . QOURİSMA YA KADAR TAKIMIN YARISINI GİTMESİ LAZIMDI. . Bİ AN ÖNCE SİLKELENMELİLER. .
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ŞAMPİYON:kalenin ortasına sopa diksen bir iki tane çarpar geri döner her geleni alıyor maşallah
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FİLANCI:Bildiğiniz karius işte değişen bişey yok her hafta biri yakıyo takımı sonumuz hayrola
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