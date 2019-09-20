İngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Karius'u konuşuyor

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildi. Maçta ilk golü yiyen Karius'un hatası büyük tepki çekerken, deneyimli kaleci İngiltere basınında da çok konuşuldu.

ADA BASINI KARIUS'U KONUŞUYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında dün deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olurken karşılaşmaya Siyah Beyazlılar'ın Alman kalecisi Loris Karius'un yaptığı hata damgasını vurmuştu. Yaptığı hatalı çıkış sonrası Andraz Sporar'ın vuruşuyla topu ağlarında gören 26 yaşındaki eldiven, Ada basınında da gündeme oturdu.

The Sun ve Daily Mailgazeteleri Karius'un performansıyla ilgili;"Loris Karius, kötü kafa vuruşuyla ve takım arkadaşına çarparak bir başka komik hataya daha imza attı ve golü hediye etti"ifadelerini kullandı.

Metroise"Liverpool'un Beşiktaş'a kiraladığı Loris Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde felaket bir hataya imza attı"yorumunu yaptı.

Daily Expressgazetesi ise Liverpool taraftarlarının da büyük tpeki gösterdiği Alman kaleci için,"Liverpool taraftarları Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçında hata yapan Loris Karius'a sövüyor: Hiç sürpriz değil"başlığını kullandı.

Daily Mirrorda söz konusu haberi "Taraftarlar, Loris Karius'a UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı komik hata sonrası mesaj gönderdi" başlığıyla gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE DE HATALI GOLLER YEMİŞTİ

Karius, hatırlanacağı üzere Liverpool'un 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 yenildiği maçta yediği iki hatalı gol sonrası günah keçisi ilan edilmiş ve aynı yaz Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.