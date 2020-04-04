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İngiliz basını duyurdu: Karantina altındaki Kraliçe Elizabeth tehlikede

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth (93), koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Windsor Kalesi'nde karantinada altında bulunuyor.

04.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:03
İngiliz basını duyurdu: Karantina altındaki Kraliçe Elizabeth tehlikede

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth (93), koronavirüs (Covid-19) sebebiyle Windsor Kalesi'nde karantinada altında bulunuyor. İngiliz basını Kraliçe'nin gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunduğunu ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ifade edildi.

Kraliçe Elizabeth'in gündelik yaşamında kendine yardımcı olan çalışanlarıyla günün her dakikası, temas halinde olduğu belirtildi. Windsor Kalesi'nde yaşayan çalışanlar, Kraliçe'nin gündelik ihtiyaçlarını gidermekle görevliler. Kraliyet çalışanları hem karantina altındaki Kraliçe'yle temas halinde hem de dış dünyayla temas halinde bulunuyor. Bu durum koronavirüsün Kraliçe'ye ulaşabileceğini ve 93 yaşındaki Kraliçe'nin tehlike altında olduğu vurgulandı.

KRALİÇE ULUSA SESLENECEK

Kraliyet tarafından Kraliçe 2'inci Elizabeth'in yarın ulusa sesleneceği açıklandı. 68 yıllık hükümdarlığında 4'üncü kez ulusa seslenecek olan Kraliçe'nin salgınla ilgili İngiliz halkına moral veren konuşma yapacağı öngörülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kraliçe Elizabeth, Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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