Haberler » Spor » Haber

İngiliz basını duyurdu! Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek

Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil'de sürpriz gelişme... İngiliz basını, Arsenal'in haftalık 350 bin pound kazanan Mesut Özil ile yollarını ayırabileceğini iddia etti.

01.10.2019 11:00

İngiltere basını, Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer verdi. Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gerek bitmek bilmeyen sakatlıkları gerekse de yüksek maaşı nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeki isim konumundaydı.

EN ÇOK KAZANAN İSİM MESUT ÖZİL

30 yaşındaki 10 numaranın Topçular'dan ayrılacağına yönelik haberlere her geçen gün bir yenisi daha artarkan Ada basını, söz konusu iddialara yeni bir boyut kazandırdı... İngiltere'de bulunan bazı internet siteleri gece yarısı son dakika şeklinde Mesut Özil haberleri girdi. Buna göre; Arsenal yönetiminin haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan isimlerinden olan yıldız oyuncu ile ilgili karar verildi.

MAAŞININ BİR KISMINI ARSENAL ÖDEYECEK

Arsenal kesin olarak devre arasında oyuncuyu gönderecek. Bu kiralık ya da satılık olarak gerçekleşecek. Daha önce Arsenal'in kiralamayı düşündüğü ve bunun için de maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğu yazılmıştı.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILIYOR

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut için İngiliz basını yine transfer için Fenerbahçe'yi işaret etti. Geçtiğimiz gün de İtalyan basını, Mesut için Türkiye, ABD ve Çin seçeneklerinin masada olduğunu ifade etmişti. Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyada Mesut Özil transferinin çok konuşulduğu dönem yıldız futbolcunun sarı lacivertli formalı görsellerini yapmıştı.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı'dan Fikret Orman'a: Ayrılabilirim

Ersun YanalErsun Yanal'dan Deniz Türüç'e uyarı!

İngiliz basını duyurdu! Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek

Fenerbahçe, Mesut Özil, İngiltere, Arsenal, Spor

YORUMLAR(21)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Hep aynı tersaneler,lan hehe işte ondan
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
RECEP:haydi ali başkanım takım senden transfer bekler hemde yıldız tranfer çünki türkiye modası bitmiş emekliligi gelmişlerin rahat edeceğiyer sizde futbolcu tranfer ettikdiye sevinirsiniz artık hepiniz kendinize gelinde yeni emreler, yeni buraklar, yeni yusuflar keşfedin hem ülke sevinsin hemde akşam nasılödeme yapacağız dedinden kurtulun. saygılarla.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KENDİ TAKİMİNİ TUTAN:mesut dinine ve milletine bagli biridir alman vatandasi oldugu halde almanyanin maclarinda alman milli marsina istirak etmedigi icin her zaman tepki almistir ama gecmiste avrupada basarili olan Türk futbolcularinTürkiyeye gelince ne hesapsa futbol hayati bitiyordu insallah mesutun sonu onlara benzemez yazik olur
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADMAN:Ödemede proplem yasanmaz. Bir kismini arsenal ödeyecekmis, bir miktar da fener öder geri kalaninida Acun ilicali öder tamamdir bu is.
Yayından Kaldır
6 3
Cevap yaz
SU KABADAYISI FATİH:HABERE YORUM YAPANLAR, DÖNÜNDE Bİ KENDİNİZE BAKIN ZAVALLI GAFİLLER, BİRİNİZ KÜME DÜŞME POTASINDA CAN ÇEKİŞİYONUZ , BİRİNİZİNDE ELİNDE FALCAO PATLAMIŞ DURUMDA VE ŞAMPİYONLAR LİGİNDE AVERAJ TAKIMI OLMAYA EN BÜYÜK ADAYSINIZ, UTANMADAN ÖZİL GELEMEZMİŞTE BİLMEM NEYMİŞTE, ZALAKLAR;ÖZİL KENDİ DEDİ ZATEN TÜRKİYEDE OYNARSAM FENERDE OYNARIM DİYE BRE MELUNLAR
Yayından Kaldır
8 27
Cevap yaz
RONALDO:fener mesutun anca kramponlarını alır :)
Yayından Kaldır
23 18
Cevap yaz
RONALDO:devdede boy var ama eşşeğin peşinden gidiyor
Yayından Kaldır
3 3
ED:Fener seni ve tuttuğun takımı alır adını değiştirir, başkanının öyle parası var
Yayından Kaldır
10 4
FT.:tamam her şey güzelde haftalık 350 bin paund kazanan biri yılda ortalama 20mil euro kazanır. şimdi bu adama yıllık 20m verecek bir kulup Turkiye de var mı? yaptıgınız haberin biraz gerçekciliği olsun. !
Yayından Kaldır
20 7
Cevap yaz
BOZUK SİCİL:Yüzde 40 vergi düşünce yıllık kazancı 11 milyon euro oluyor. Yeni yapacağı sözleşmede kimse 11 m euro vermez zaten doğal olarak 7-8 m eurolar makul fiyat. 3-5 milyonu sponsor desteği geri kalanı ise kulüpten dersek gelebilir. Bu arada güzel hesap yaptım falcaodan ucuza geldi adam :)
Yayından Kaldır
7 1
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
15:16 Atilla Güneş: "Alemdağ maçında alınan 3 puan..."
15:14 "Biz şampiyon olacağız"
15:10 Menemenspor'un izmir kâbusu
15:07 Fikret orman: tek isteğim, kongremizin beşiktaşımıza yakışır ortamda gerçekleşmesi
15:06 Hatayspor'dan İlhan Palut açıklaması
15:06 Gazişehir Gaziantep'in iç saha maçları "renkli" geçiyor
15:03 Rasim Kara: "Uğurcan Çakır son derece yetenekli"