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İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı

Fenerbahçe, birçok talibi olan Vedat Muriç'in bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Lazio, Şampiyonlar Ligi'ni garantilerse bu parayı verebilir. İngilizler'den de önemli bir iddia geldi. Ada basınına göre Tottenham, bu rakamı ödemeye hazır.

09.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:43

Fenerbahçe 'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, sezon boyunca birçok Avrupa takımı tarafından takip edildi, izlendi. Yaz döneminde sarı-lacivertlilere 25 yaşındaki golcü için çok sayıda teklif gelmesi olası. Yönetim, Muriç'i satmak istemese de kendisi için bonservis bedeli belirledi: 25 milyon euro... Yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar, kültürel bağlar nedeniyle oyuncusunun önceliğinin İtalya olduğunu söyledi. Lazio , önemli bir aday. Eğer Serie A'da sezon tamamlanır ve Mavi-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi vizesi alırsa, 25 milyon euroluk talebi karşılayabilirler.

TOTTENHAM VAZGEÇMEDİ

Haluk Canatar'ın sözlerine rağmen Tottenham da halen ciddi bir şekilde devrede. İngiliz basınında çıkan çeşitli haberlerde, Londra temsilcisinin yaklaşık 22 milyon pounda denk gelen Fenerbahçe'nin talebini karşılamaya hazır olduğu kaydedildi. Tottenham'ın devre arasında Giroud'yu transfer etmediği için ciddi sıkıntı yaşadığı, bu yaz Harry Kane'in de ayrılma ihtimali olduğu belirtildi. Kane'in kalması halinde forvet hattının sadece Muriç ile takviye edileceği, İngiliz yıldız ayrılırsa Kosovalı'nın yanı sıra bir golcünün daha alınacağı öne sürüldü.

CENK TOSUN'U GEÇECEK

Vedat Muriç eğer 25 milyon euroya giderse, Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı oyuncu olarak rekor kıracak. Bu unvan, 1999'da şu anki kurla 21 milyon euroya Real Madrid'e imza atan Elvir Balic'e ait. Ayrıca Süper Lig'den en yüksek ücretle ayrılan oyuncu unvanı da Muriç'in olacak. Bu alanda şu anda listenin başında, 2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon euroya transfer olan Cenk Tosun var.

(Fanatik)

İngiliz basını, Tottenham’ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Etiketler: Vedat Muriç, Fenerbahçe, Tottenham, Lazio, Spor
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