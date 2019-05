İngiliz basınında AP seçimi yorumları: Partilerin Brexit tutumları değişebilir

İngiltere'de Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yanı sıra ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de oy kaybetmesi İngiliz basınının manşetlerinde tartışılmaya devam ediyor.

Bugünkü manşetlerinde,

FT: Halk 2016'da AB'den anlaşmasız ayrılmak için oy vermedi

Financial Times'a göre seçim sonucu, yüzde 9 oy alan Muhafazakar Parti'de paniğe yol açtı. İstifasını açıklayan Başbakan Theresa May'in koltuğu için birbirleriyle yarışacak adaylar bu yüzden, Brexit Partisi'ne giden oylarını geri almak için Farage'ın vaatleriyle yarışacak bir söyleme kayabilir. Financial Times, Muhafazakar Parti üyelerinin yeni liderlerini seçerken Farage'ı durduracak bir lidere öncelik verebileceğini yazıyor.

İşçi Partisi'nde de oyların AB yanlısı Liberal Demokratlar'a kayması nedeniyle daha AB yanlısı bir tutuma geçiş yapılabileceği belirtiliyor.

Gazeteye göre Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi arasında bir Brexit anlaşması için yürütülen müzakereler bu seçim sonuçlarıyla daha da zorlaştı.

Gazete başyazısında Brexit Partisinin birkaç ay içinde Muhafazakar Parti'yi temellerinden sarsmayı başardığını, fakat Brexit konusunda gerçekçi olmak gerektiğini ve halkın 2016'da Brexit yönünde oy kullanırken AB'den anlaşmasız ayrılık talep etmediğini vurguladı.

İç sayfalarında kıta çapındaki gelişmelere de geniş yer ayıran FT, Avrupa Komisyonu liderliği için Almanya ve Fransa arasındaki rekabetin arttığını yazdı. İki ülkede de iktidar, seçim sonuçlarından memnun değil.

Almanya'da Merkel'in partisi CDU'nun bir yandan aşırı sağcılar diğer yandan Yeşiller tarafından sıkıştırıldığını yazan gazeteye konuşan kıdemli bir CDU milletvekili "Tüm bu iklim değişikliği kampanyasına hazırlıksız yakalandık" dedi.

FT, Fransa'yı incelediği haberinde ise Macron'un partisinin seçimde ikinci sıraya gerilemesine rağmen reform programından vazgeçmeyeceği görüşü yer aldı.

FT başyazısında kıtadaki sonuçlara dair ise Avrupa Birliği projesinin son seçim sınavını zar zor geçmeyi başardığını, bundan sonraki dönemde bir Avrupa Komisyonu'na başkanlık edecek kişinin birlik içinde yenilenmeyi sağlayabilecek liderlik özelliklerine sahip olması gerektiğini yazdı.

Guardian: Corbyn iki tarafı da dikkatle dinliyor

Guardian gazetesi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in tutum değiştirerek Brexit konusunda varılacak anlaşmanın referanduma götürülmesi gerektiğini savunmaya başladığını manşetinde yayımladı.

Corbyn'in Brexit konusunda tartışmanın iki tarafını da dikkatle dinlediğini aktaran Guardian, İşçi Partisi liderinin "önceliğimiz genel seçim ama her türlü Brexit anlaşması halk oylamasına sunulmalı" sözlerine yer verdi.

Gazeteye konuşan İşçi Partili kaynaklar, bunun bir tutum değişikliği olduğunu, Corbyn'in daha önce bunu bir seçenek olarak değerlendirdiğini söyledi.

Guardian'a göre bu tutum değişikliği yine de, parti içinde bir an önce ikinci bir referandum yapılmasını ve partinin de AB'de kalmayı savunmasını isteyen kesimleri tatmin etmekten uzak.

Gazetenin köşe yazarlarından Polly Toynbee ise Brexit Partisi'nin birinci olmasına rağmen bu seçime AB'de kalma yanlılarının toplam oylarının Brexit yanlısı oylardan daha fazla olduğunu, olası bir referandumda da sonucun aynı olacağını yazdı.

Tonybee, Muhafazakar Parti üyesi 100 bin kişinin 46 milyon İngiliz seçmen yerine bir sonraki başbakanı belirleyeceğini vurguladığı makalesinde yeni başbakanın da parlamentodaki Brexit kilidini çözemeyeceğini, bu nedenle yeni bir referandumun kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Tonybee'ye göre Muhafazakar Parti de, İşçi Partisi de Nigel Farage ile bir genel seçimde karşılaşmaktansa referandumda karşılaşmayı tercih edecek.

Gazete başyazısında da bu seçimin Brexit'e karşı bir hüküm ve anlaşmasız Brexit'in reddi anlamına geldiğini belirtiyor.

i: Farage'dan siyaset sahnesini değiştirme sözü

i gazetesi Nigel Farage'ın İngiltere'de siyaset sahnesini değiştirme sözü verdiğini aktardı. Gazeteye göre partinin ilk testi 6 Haziran'da Peterborough'da yapılacak ara seçim olacak. Milyoner işadamı Mike Greene'i aday gösteren Brexit Partisi, bir erken genel seçime de hazırlıklı olduğunu söylüyor.

i, Brexit Partisi'nin Londra, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda dışındaki tüm seçim bölgelerinde birinci olduğuna dikkat çekiyor.

The Times gazetesi ise Muhafazakarlar'ın anlaşmasız Brexit'e hazırlandığını yazdı. Gazeteye göre parti liderliği için yarışacak siyasetçiler, Brexit Partisi'ne kayan oyları geri çekebilmek için daha AB karşıtı bir pozisyona kayacak.

The Times, İngiltere'nin Ekim sonuna kadar AB'den ayrılamaması durumunda Brexit Partisi'nin genel seçimde de aday olarak Muhafazakar Parti'nin Brexit yanlısı tabanını çalabileceğini aktarıyor.

Gazetenin yayımladığı analizde AB liderlerinin AB'nin kendi iç meselelerine yoğunlaşacağı yeni dönemde Brexit konusunda ilerlemek için bir sonraki adımı İngiltere'den bekledikleri belirtiliyor. Gazeteye göre Brexit'in 2020 başına kadar ertelenmesi söz konusu.

The Times'ın başyazısında ise İşçi Partisi'nin Brexit tutumunu netleştirmesi, Muhafazakar Parti'ninse AB'den çıkmanın bir yolunu bulması gerektiği vurgulanıyor. Times'a göre bu seçim sonucu, Brexit'i gerçekleştirmeyi daha da zorlaştırdı.

'Anlaşmasız Brexit Muhafazakarlar için intihar olur'

DailyTelegraph gazetesiyse Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın "Anlaşmasız Brexit Muhafazakarlar için intihar olur" uyarısını manşetine taşıdı.

Hunt'a göre böyle bir adım "İngiltere'nin ilk Marksist başbakanının göreve başlamasına yol açabilir". Hunt'ın kastettiği kişi ise İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn.

Gazete için bir makale kaleme alan Hunt, anlaşmasız Brexit seçeneğini tercihini hayata geçirmek için ülkeyi genel seçime götürecek bir başbakanın Muhafazakar Parti'nin soldan Liberal Parti ve sağdan Brexit Partisi tarafından tüketilmesine yol açacağı uyarısında bulundu.

Daily Telegraph'a yazan bir diğer siyasetçi ise Brexit Partisi lideri Nigel Farage'dı. Farage "İhanete uğrayan seçmenler için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandığı yazısında altı hafta içinde seçimi kazanmayı başardıklarını, İşçi Partisi'ninse kurulduktan sonra seçim kazanması için 45 yıl geçmesi gerektiğini vurguladı.

Farage, ülkede büyük çaplı bir siyasi reform yapmak istediklerini, "yolsuz ve işlevsiz" olarak tanımladığı sistemi değiştireceklerini ve "Seçimle gelmeyen Lordlar Kamarası gibi demokratik absürtlüklerden kurtulacaklarını" yazdı.

Gazete başyazısında ise ana akım partilerin halkla bağlarını kaybettiğinde yok olduklarını yazdı ve buna örnek olarak Fransa ve İtalya'daki merkez sağ ve merkez sol partilerin yenilgilerini gösterdi.