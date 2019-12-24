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İngiliz cezaevlerinde mahkumlar şeriat mahkemesiyle birbirini cezalandırıyor

İngiltere'deki cezaevlerinde yatan bazı IŞİD mensubu ya da sempatizanlarının şeriat mahkemeleri kurup mahkumları cezalandırdıkları ortaya çıktı.

24.12.2019 07:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 07:06 İngiliz cezaevlerinde mahkumlar şeriat mahkemesiyle birbirini cezalandırıyor
'deki cezaevlerinde yatan bazı IŞİD mensubu ya da sempatizanlarının şeriat mahkemeleri kurup mahkumları cezalandırdıkları ortaya çıktı.

İngiltere'de Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) sempatizanı bir mahkumun ifadelerinden elde edilen bilgiye göre bir cezaevindeki hükümlülerin geçici şeriat mahkemeleri kurarak birbirlerini cezalandırdıkları öğrenildi. Şartlı tahliye ile salıverilen 20 yaşındaki eski mahkum, Milton Keynes kentinde hapis yattığı dönemde aşırılık yanlısı grubun içine nasıl düştüğünü de anlattı.
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İngiltere, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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