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İngiliz çiftin kapısının önündeki idrar lekesi, postacıya ait çıktı

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan bir çift yerleştirdikleri güvenlik kamerası sayesinde, bir postacının sürekli kapılarının önüne idrarını yaptığını ortaya çıkardı.

22.09.2019 18:47

Londra'da yaşayan bir çift, oturdukları dairenin kapısında sürekli idrar lekesi görüyordu. Çift, olay birkaç kez tekrarlanınca kimin yaptığını bulmaya karar vererek; kapının dışına bir güvenlik kamerası yerleştirdi.

MEĞER POSTACI YAPIYORMUŞ

Çift birkaç gün sonra kamera kayıtlarına baktığında hayatının şokunu yaşadı. Elli yaşlarındaki bir postacının postaları dağıtmak için girdiğini; kapılarının önüne idrarını yapıp diğer postaları dağıtmaya devam ettiğini gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çiftin, görüntüleri internette yayınlamasından sonra Kraliyet Post konuya ilişkin bütün çalışanlarından örnek davranışlar beklediklerini ve olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İngiliz çiftin kapısının önündeki idrar lekesi, postacıya ait çıktı

Londra, 3. Sayfa, Yaşam

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