23 Kasım 2018, 14:33
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İngiliz Devi Chelsea, Cengiz Ünder İçin 35 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

İtalyan basını, İngiliz ekibi Chelsea'nin Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için 35 milyon euro ile Andreas Christensen'i vermeyi planladığını yazdı.

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. Arsenal ve Bayern Münih'in ardından Cengiz Ünder bir devin daha radarına girdi.

CHELSEA GÖZÜNÜ KARATTI

Sky Italia'da yer alan habere göre; Chelsea, Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euro ve Andreas Christensen'i teklif etmeye hazırlanıyor.

"SARRI ÇOK İSTİYOR"

Haberde Chelsea menajeri Maurizio Sarri'nin 22 yaşındaki futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği de belirtildi.

Roma'da bu sezon 14 maça çıkan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Arsenal,Roma,Chelsea,Cengiz Ünder
23 Kasım 2018 Cuma 14:33



YORUMLAR (8)
LODOS: cenk ve cengiz beş para etmez.,daha fazla eder;)
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...: ARDAYI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURSUN . ARDA ATLETİCO MADRİDTE EFSANE OLMAYA ADIM ADIM GİDİYORDU . ATLETİCO TARAFTARI EL TURCO DİYE LAKABINI BİLE TAKMIŞLARDI . ARDA ORDA KALSAYDI ŞUAN ÇOK FARKLI BİR HAYATI OLACAKTI . ŞUANKİ HALİNİN BÜTÜN SEBEBİ MADRİDTE KALMAYIP BARÇAYA GİTMESİ OLMUŞTUR .
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METROBÜS ŞOFÖRLERİNE SESLENİYORUZZZ: LÜTFEN AÇIN HAVALANDIRMALARI
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KENDİNİZİ KANDIRMAYIN: Cengiz ünder kendi takımında yedek. Hayalci olmayın
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