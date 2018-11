İngiliz Devi Chelsea, Cengiz Ünder İçin 35 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. Arsenal ve Bayern Münih'in ardından Cengiz Ünder bir devin daha radarına girdi.

CHELSEA GÖZÜNÜ KARATTI

Sky Italia'da yer alan habere göre; Chelsea, Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euro ve Andreas Christensen'i teklif etmeye hazırlanıyor.

"SARRI ÇOK İSTİYOR"

Haberde Chelsea menajeri Maurizio Sarri'nin 22 yaşındaki futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği de belirtildi.

Roma'da bu sezon 14 maça çıkan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.