İngiliz Devi Liverpool, Abdülkadir Ömür İçin Harekete Geçti

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Abdülkadir Ömür için Liverpool harekete geçti. Talk Sport'un haberine göre; yaz transfer döneminde 19 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen Premier Lig devi, gözlemcilerini Abdülkadir'i takip etmeleri için görevlendirdi.

NAPOLİ DE DEVREDE

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Abdülkadir Ömür'ü Fabinho, Milner, Wijnaldum, Naby Keita ve Henderson'ın gerisinde kalan Adam Lallana'nın yerine düşünüyor. Napoli'nin de transfer etmek istediği Abdülkadir, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 2 gol attı, 5 asist yaptı.

(Goal)