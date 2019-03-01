01 Mart 2019, 11:09
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İngiliz Devi Liverpool, Abdülkadir Ömür İçin Harekete Geçti

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak isteyen Liverpool, gözlemcilerini 19 yaşındaki yıldızı izlemek için görevlendirdi.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Abdülkadir Ömür için Liverpool harekete geçti. Talk Sport'un haberine göre; yaz transfer döneminde 19 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen Premier Lig devi, gözlemcilerini Abdülkadir'i takip etmeleri için görevlendirdi.

NAPOLİ DE DEVREDE

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Abdülkadir Ömür'ü Fabinho, Milner, Wijnaldum, Naby Keita ve Henderson'ın gerisinde kalan Adam Lallana'nın yerine düşünüyor. Napoli'nin de transfer etmek istediği Abdülkadir, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 2 gol attı, 5 asist yaptı.

(Goal)

Avrupa, Trabzonspor, Abdülkadir Ömür, Liverpool, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (4)
+++++++: abdülü kim ne yapsın
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BAŞKAN : Yetenek olarak oynar ama kuvvet olarak oynayamaz orda dokunan faul çalmazlar. Önce bizim ligimizde ayakta kalmayı öğrenmeli sonra gitmeli.
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KLOPP: asparagas haber abdül her pozisyonda atar kendini yere fiziği yetersiz ingilterede 2 ayda perte çıkar
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GAVARACİ: Bir Trabzonsporlu olarak Abdülkadir i böyle haberlerle sisirmeyeleim derim. . . henüz okadar olmadi.
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