04 Aralık 2018, 13:24
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İngiliz Devi Manchester City, Beşiktaş - Galatasaray Derbisinde Ozan Kabak'ı İzledi

İngiliz devi Manchester City, Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılıların genç stoperi Ozan Kabak'ı tribünde izledi.

Galatasaray'ın bu sezon yükselen değerlerinden Ozan Kabak, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fatih Terim'in bu sezon şans verdikten sonra takımın vazgeçilmezlerinden biri olan ve formayı kaptırmayan Ozan Kabak, Beşiktaş derbisinde de görücüye çıktı.

Ukrayna basınında Sport Ua'nın aktardığı habere göre, Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiye Manchester City takımının scout ekibi de izledi. İngiliz ekibinin yetkilileri derbide forma giyen Ozan Kabak'ı yakından takip etti. Ozan Kabak'ın Guardiola'nın da dikkatini çektiği ve Manchester City'nin Ozan Kabak transferinde sezon sonunda ısrarlı olabileceği kaydedildi.

ROMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Roma Sportif Direktörü Monchi'nin de Ozan Kabak'ı yakından izlediği ve teklif yapacağı iddia edilirken, Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar'dan açıklama geldi.

Şükrü Haneder'a, "Roma ya da Monchi Ozan Kabak için sizinleiletişim kurdu mu yoksa bu bir gazete dedikodusu mu?" şeklinde soru yöneltilirken, "Sanırım ikinci olan doğru, çünkü Monchi beni aramadı" yanıtı geldi. Bu sorunun ardından başka İtalyan takımlarının devrede olup olmadığı sorunu da yanıtlayan Şükrü Haneder şöyle konuştu;

"Yorum yapamıyorum, şampiyonluk yolunda tüm hızımızla ilerliyoruz ve Ozan Kabak'ı göndermek istemiyoruz"

Ozan Kabak bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı.

Manchester City,Beşiktaş,Galatasaray,Ozan Kabak
04 Aralık 2018 Salı 13:24



YORUMLAR (16)
BEŞİKTAŞ1903: Brakın bu işleri ozanın oynayabileceği tek takım gesedir. para pul etmez bu. cincon milyonları verebilir ancak buna şişire şişire bi hal oldunuz gevşekler sizi :))) ezik ezik yorum yapmayın conconlar
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...: 3 milyon Euro satıp kar ettik deriz. . Dünyada bizim takım kadar aptalca futbolcu satan başka bir takım bulamazsın. . Sonra adam gider 60 milyon Euro başka takıma satar!!!!
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PARATONER FATİH: Paratoner gidacak tazminatını da alacak sonra nerde kalmıştık diycak sonra yelbeyinliler parator parayor diya yine bağıracak.İşte kısır döngü bunun adıdır.Bu günkü dersimiz bu kadar...
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  • LAZZZ 61 : Gevsek o adamin bize yasattigi basarilari siz kulubu satsaniz yasayamazsiniz naberrrrr
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BEŞİKTAŞ1903: manchester zamanında ozan tufanıda izlemişti sonuç ortada. gese kimki futbolcu parlatacak satacak. conconlar yeteneği bilmezki değerlendirsin. (örnek yasin öztekin) ondan sonra böyle erenle başbaşa kalırsın. paratorde bu ego olduğu sürece karakterli futbolcu bu takımda barınamaz nokta.
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