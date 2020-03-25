İngiliz diplomat Steven Dick Macaristan'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Macaristan’ı başkenti Budapeşte'deki Büyükelçiliğinde müsteşar olarak görev yapan 37 yaşındaki diplomat Steven Dick’in koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı
25.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:17
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Macaristan 'ı başkenti Budapeşte'deki Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yapan 37 yaşındaki diplomat Steven Dick'in Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Açıklamada, genç diplomatın virüs salgını yüzünden ölümünün "büyük bir üzüntüyle karşılandığı" belirtilerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Açıklamada, genç diplomatın virüs salgını yüzünden ölümünün "büyük bir üzüntüyle karşılandığı" belirtilerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Macaristan, Dünya