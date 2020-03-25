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İngiliz diplomat Steven Dick Macaristan'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Macaristan’ı başkenti Budapeşte'deki Büyükelçiliğinde müsteşar olarak görev yapan 37 yaşındaki diplomat Steven Dick’in koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı

25.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:17
İngiliz diplomat Steven Dick Macaristan'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Macaristan 'ı başkenti Budapeşte'deki Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak görev yapan 37 yaşındaki diplomat Steven Dick'in Covid-19 nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, genç diplomatın virüs salgını yüzünden ölümünün "büyük bir üzüntüyle karşılandığı" belirtilerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Macaristan, Dünya

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