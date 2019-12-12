İngiliz ekibi Watford'un yeni sosyal medya spikeri güzelliğiyle göz kamaştırdı

İngiltere'nin Watford Kulübü, kadrosunu yeni bir sosyal medya sorumlusuyla takviye etti. Emma Conybeare, kulübün yeni sosyal medya sunucusu olarak ekibe dahil oldu.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ WATFORD TARAFTARIYIM"

Conybeare bundan böyle futbolcularla yapacağı röportajları, taraftarların beğenisine sunacak. Çocukluğundan beri Watford taraftarı olduğunu söyleyen güzel sunucu, takımın maçlarını dedesiyle televizyondan izleyerek büyüdüğünü söylüyor.

En meşhur Watford taraftarlarından olan şarkıcı Elton John ile bir araya gelmenin en büyük rüyası olduğunu dile getiriyor.

İşte Watford'un yeni sosyal medya spikeri Emma Conybeare'in Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar...