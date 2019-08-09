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İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinden yüzde 0,2 küçüldü.

09.08.2019 14:24 İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı
İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinden yüzde 0,2 küçüldü.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiliz ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 daraldığı belirtildi.
ONS'nin son verileriyle birlikte İngiliz ekonomisi 2012 yılından bu yana ilk kez çeyreklik bazda daralmış oldu.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı öncesinde birçok farklı sektörde ürün stoklanması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,5 büyümüştü.
Fakat yılın ikinci çeyreğinde Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin artması ve yatırımların ertelenmesiyle ekonomik daralma görüldü.
Son büyüme verilerinin ardından uzmanlar arasında İngiltere'nin bu yıl resesyona girmesi olasılığı değerlendirilmeye başlandı.
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid ise, "Küresel ekonomide birçok ekonomini yavaşladığı zorlu bir dönem yaşanıyor. Fakat İngiliz ekonomisinin temelleri sağlam. İstihdam oranımız rekor seviyede. Bu yıl Almanya, İtalya ve Japonya'da daha hızlı bir büyüme kaydetmemiz bekleniyor." ifadelerini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: AA

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