İngiliz ekonomisi ocak ayında "sıfırladı"
İngiliz ekonomisi ocak ayında durakladı.
11.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:18
İngiliz ekonomisi ocak ayında durakladı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiliz ekonomisinin ocak ayında "yüzde sıfır" büyüme gösterdiği kaydedildi.
Beklenti ocak ayında İngiliz ekonomisinin yüzde 0,2 büyüme göstermesi yönündeydi. İngiltere 'de ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 azaldı.
Ülkede ocak sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde eksi 2,6 olan beklentinin üzerinde yüzde 2,9 azaldı. İngiltere'de ocak imalat sanayi üretimi ise beklentiyle uyumlu şekilde aylık yüzde 0,2 artış gösterdi.
Ülkede ocak ayında imalat sanayi üretimi yıllık bazda yüzde eksi 3,5 olan beklentinin üzerinde yüzde 3,6 azaldı.
İngiliz ekonomisinin ocak ayında duraklama göstermesine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Başkanı Rob Kent-Smith, "Ekonomi ocak ayında büyüme göstermedi. İnşaat alanındaki büyüme, imalat sanayindeki daralmayla sıfırlandı" ifadesini kullandı.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiliz ekonomisinin ocak ayında "yüzde sıfır" büyüme gösterdiği kaydedildi.
Beklenti ocak ayında İngiliz ekonomisinin yüzde 0,2 büyüme göstermesi yönündeydi. İngiltere 'de ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 azaldı.
Ülkede ocak sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde eksi 2,6 olan beklentinin üzerinde yüzde 2,9 azaldı. İngiltere'de ocak imalat sanayi üretimi ise beklentiyle uyumlu şekilde aylık yüzde 0,2 artış gösterdi.
Ülkede ocak ayında imalat sanayi üretimi yıllık bazda yüzde eksi 3,5 olan beklentinin üzerinde yüzde 3,6 azaldı.
İngiliz ekonomisinin ocak ayında duraklama göstermesine ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Başkanı Rob Kent-Smith, "Ekonomi ocak ayında büyüme göstermedi. İnşaat alanındaki büyüme, imalat sanayindeki daralmayla sıfırlandı" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ekonomi
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ekonomi
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Ekonomi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak