Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiliz ekonomist O'Neill: "Türkiye'nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip"

"Sistematik finansal riskler nedeniyle Avrupa'da, ABD'de ve diğer ülkelerde daha agresif parasal genişleme yöntemleri göreceğimizi düşünüyorum" "Çok sayıda gelişmekte olan piyasa bana değer seviyeleri nedeniyle oldukça cazip görünüyor.

10.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:31
"Sistematik finansal riskler nedeniyle Avrupa 'da, ABD'de ve diğer ülkelerde daha agresif parasal genişleme yöntemleri göreceğimizi düşünüyorum"
"Çok sayıda gelişmekte olan piyasa bana değer seviyeleri nedeniyle oldukça cazip görünüyor. Bu ortamda yatırım yapan şanslı yada cesur yatırımcı, gelecek haftalarda büyük oynaklıklarla karşılaşsa bile, birkaç sene sonra bugününün gelişen piyasalara yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu görecek"
"V şeklinde (küresel) bir toparlanma imkansız olmayabilir"
LONDRA (AA) – GÖKHAN KURTARAN –Küresel ölçekte agresif bir parasal genişleme dalgası beklediğini belirten düşünce kuruluşu Chatham House'un Konsey Başkanı ünlü İngiliz ekonomist Jim O'Neill, Türkiye 'nin de içerisinde bulunduğu gelişen piyasaların yatırım için cazip göründüğünü söyledi.
Daha önce İngiltere'de Hazine Bakanlığı ve Goldman Sachs'ta Portföy Yönetimi Başkanlığı görevlerinde bulunan Jim O'Neil AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
O'Neill, "Krizden önce, politika yapıcıların elindeki araçlarının tükendiğine dair endişeler vardı. Geçen zamanda gördük ki durum böyle değil. Sistematik finansal riskler nedeniyle Avrupa'da, ABD'de ve diğer ülkelerde daha agresif parasal genişleme yöntemleri göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Mevcut parasal genişleme adımlarını doğru olduğunu altını çizen O'Neill, "Bazı büyük mali politika genişlemeleri gördük. Bu borçlulukları artıracaktı. Fakat 2.Dünya Savaşı gibi konvensiyonal savaşlarla kıyaslandığında, bence gayet uygun görünüyor. (Önümüzdeki dönemde) Daha büyük politika adımları gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
-"Yatırım yapmak için doğru zaman"
Türkiye'nin küresel yatırım ortamından nasıl etkileneceğine ilişkin olarak O'Neill, "Çok sayıda gelişmekte olan piyasa bana değer seviyeleri nedeniyle oldukça cazip görünüyor. Bu ortamda yatırım yapan şanslı yada cesur yatırımcı, gelecek haftalarda büyük oynaklıklarla karşılaşsa bile, birkaç sene sonra bugününün gelişen piyasalara yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu görecek." ifadelerini kullandı.
-"V şeklinde toparlanma imkansız olmayabilir"
Çin'in koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına alındığını ve ekonomik toparlanma işaretlerinin görüldüğünü hatırlatan O'Neill, "V şeklinde (küresel) bir toparlanma imkansız olmayabilir. Tabii ki son birkaç haftada dünya ekonomileri dağıldı. Benim hayatımdaki en kötü krizi yaşıyoruz. 2008 krizinden daha kötü. Fakat bu yılın devamında bir miktar ekonomik iyileşme görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Jim O'Neill, küresel krizden çıkışın büyük oranda koronavirüse bulunacak bir aşı, ya da koronavirüs hastalarının takip ve kontrolünde daha iyi seviyeye ulaşılması ile mümkün olacağını kaydetti.
O'Neill," Tecrit ne kadar uzarsa, sadece ekonomik koşulların o kadar bozulacağı değil, aynı zamanda akıl sağlığı ve bunun gibi öngörülemeyen sağlık sorunlarının da ortaya çıkabileceği giderek daha fazla anlaşılıyor." konuştu.
Önümüzdeki dönemde tecrit ve sosyal mesafe uygulamamalarını gevşetilmesiyle ekonomik büyümenin yeniden artabileceğini belirten O'Neill, "Bundan sonraki dönemde gelişmiş ekonomiler ve diğer ekonomiler için İskandinav modelinin örnek model olarak görülebileceğini düşüyorum." ifadelerini kullandı. İngiliz ekonomist O’Neill: ’Türkiye’nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip’

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Avrupa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses’e moral konseri Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
Haberler ›› Güncel ››İngiliz ekonomist O'Neill: 'Türkiye'nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: Aydın'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 kişi alkışlarla taburcu edildi - Haber 13:09: Tunceli'de iki kardeş kumbaralarındaki 211 TL'yi bağışladı - Haber 13:09: Koronavirüs tedbirleri - Haber 13:08: Jandarmadan polise alkışlı kutlama - Haber 13:07: Avcılar'da "İyilik Kolileri" yola çıktı - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler