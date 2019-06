İngiliz emekli öğretmen 33 sokak köpeğine bakıyor

Kaynak: DHA

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde oturan emekli İngilizce öğretmeni İngiliz asıllı Jane Gülcüler (60), 13'ü Ankara'da, toplam 33 sokak köpeğine bakıyor. Kendi imkanlarıyla köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Jane Gülcüler, maddi olarak yetemeyince ilkokul öğrencilerine okul dışı İngilizce dersi vererek, elde ettiği gelirle de köpeklerinin mama ve bakım giderini karşılıyor.Türkiye'ye 1987 yılında İngilizce öğretmeni olarak gelen Jane Gülcüler, 2 yıl sonra bir Türkle evlendi. 1 çocuk annesi Jane Gülcüler, birkaç yıl önce eşini kaybetti. Ankara'da oturan Jane Gülcüler, her yıl tatil için geldiği Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ne yerleşmeye karar verdi.33 KÖPEĞE BAKIYORGeçen yıl Ankara'daki evini satan Jane Gülcüler, Kumluca'ya 10 kilometre uzaklıktaki İncircik Mahallesi'nde 7 dönüm arazi satın aldı. Arazisine küçük bir ev ve kapalı alan inşa ettiren Jane Gülcüler, buraya yerleşti. Ankara'da otururken bir çiftlikte 13 sokak köpeğinin bakımını üstlenen Jane Gülcüler, Kumluca'ya yerleştiğinde de 20 sokak köpeğine bakmaya başladı. Hayvanların mama ve bakım ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayan Jane Gülcüler, bu duruma maddi olarak yetişemeyince Kumluca'da ilkokul öğrencilerine İngilizce dersi vermeye başladı. Okuldan arta kalan zamanlarda Cumhuriyet İlkokulu'nda ders veren Jane Gülcüler, çocukların ailelerinin verdiği ücretlerle de köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.'MASRAFLARINI ÜSTLENİYORUM'Jane Gülcüler, "Cumhuriyet İlkokulu'nda, okuldan sonra İngilizce dersi veriyorum. Ankara'daki evimi satarak İncircik Mahallesi'nden 6-7 dönüm arazi satın aldım. Köpeklerin daha rahat yaşaması için buradan arazi satın aldım. 20 köpeğim var. Ankara'daki çiftlikte bakılan ve masraflarını ödediğim 13 köpeğim daha var. Bakıcım var ama her gün köpeklerimi kontrol ediyorum. Bakıcı, mama ve veteriner masraflarını üstleniyorum. Sokak köpeklerine de bakıyorum. Karaöz'de köpeklerin veteriner kontrolünde aşı ve kısırlaştırma işlerini yaptırıyorum. Veteriner masraflarını ödüyorum" dedi.'SADECE MAMA VE SU VERMEK YETMEZ'Köpeklerine iyi mama vermediği zaman hastalandıklarını söyleyen Jane Gülcüler, "Birçok vatandaşımız kedi ve köpek bakıyor. Bu yetmez. Mümkünse onları kısırlaştırmak lazım. Sadece mama ve su vermek yetmez. Hayvanları azaltmak lazım. Mümkünse herkesin birkaç kedi ve köpeği kısırlaştırması lazım. Türkiye'de bir yanlış anlaşılma var. Bir dişi köpek bir defa da olsa yavru yapması lazım. Bu düşünce doğru değil. Onlar 10 yavru yaptıktan sonra kim bakacak bu yavrulara? O zaman bunlar evsiz kalıyor. Bu düşünceyi değiştirmek lazım. Her köpeğin doğurması gerekmiyor" diye konuştu.- Antalya