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İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAN AYRILMA ANI

Büyükada'daki evden eşiyle birlikte çıktı, elektrikli araçla iskeleye doğru ilerlediler.

24.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:20İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAN AYRILMA ANI

Büyükada'daki evden eşiyle birlikte çıktı, elektrikli araçla iskeleye doğru ilerlediler.

Elektrikli aracı evin bahçıvanı kullanıyordu.

İngiliz Le Mesurier, ertesi gün 'deki ofisinin önünde ölü bulundu.

Elif YAVUZ - İstanbul DHA - KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinden Karaköy'e dönerken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

BAHÇIVANIN KULLANDIĞI ARAÇLA İLERLEDİLER

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy'deki ofisinin önünde 11 Kasım'da ölü bulundu.

Le Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evinden, 9 Kasım'da ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Le Mesurier'in  9 Kasım cumartesi günü saat 18.07'de eşiyle birlikte evlerinden çıktığı görülüyor. James Gustaf Edward Le Mesurier ve İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber, evdeki görevlilerin kullandığı elektrikli araca biniyor. Çift, araçta bulunan biri kadın, iki görevliyle birlikte iskeleye doğru ilerliyor. Elektrikli aracı kullanan kişinin evin bahçıvanı olduğu öğrenildi. Çift daha sonra Karaköy'deki ofise geçti. Le Mesurier'in 11 Kasım'da sabaha karşı cansız bedeni bulundu.

EŞİ İFADESİNDE O GÜNÜ ANLATMIŞTI

Emma Wingber,  emniyete verdiği ifadede sağlık kuruluşlarına yakın olmak amacıyla Karaköy'e döndüklerini ifade etmişti.

Wingber'in, "Son dönemlerde aşırı stres nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik"  ifadelerine yer verdiği öğrenilmişti.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Evden çıkışları

-Elektrikli araçla ilerlemeleri

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-Arşiv görüntü



Karaköy, Güncel

Kaynak: DHA

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