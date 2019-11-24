İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Karaköy'deki ofisinin önünde 11 Kasım'da ölü bulundu. Le Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evinden, 9 Kasım'da ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

BAHÇIVANIN ELEKTRİKLİ ARACINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Le Mesurier'in 9 Kasım cumartesi günü saat 18.07'de eşiyle birlikte evlerinden çıktığı görülüyor. James Gustaf Edward Le Mesurier ve İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber, evdeki görevlilerin kullandığı elektrikli araca biniyor. Çift, araçta bulunan biri kadın, iki görevliyle birlikte iskeleye doğru ilerliyor. Elektrikli aracı kullanan kişinin evin bahçıvanı olduğu öğrenildi. Çift daha sonra Karaköy'deki ofise geçti. Le Mesurier'in 11 Kasım'da sabaha karşı cansız bedeni bulundu.

EŞİ İFADESİNDE O GÜNÜ ANLATMIŞTI

Emma Wingber, emniyete verdiği ifadede sağlık kuruluşlarına yakın olmak amacıyla Karaköy'e döndüklerini ifade etmişti. Wingber'in, "Son dönemlerde aşırı stres nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla home ofis olarak kullandığı bu adrese geldik" ifadelerine yer verdiği öğrenilmişti.

JAMES LE MESURİER KİMDİR?

Suriye'de acil yardım çalışmaları yürüten ancak Şam yönetimine karşı siyasi propaganda yaptığı yönünde eleştiriler alan grubuna destek veren Mayday Rescue Vakfı'nı da kuran İngiltere vatandaşı James Le Mesurier, 11 Kasım'da İstanbul'daki evinin yakınında ölü bulunmuştu.

James Le Mesurier'in cenazesinin 13 Kasım'da İngiltere'ye gönderildiğine dair haberler medyada yer almıştı.

Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Chirsitan Winber'in de olayla ilgili ifadesi alındı. Poliste yapılan sorgusunda Winber'e, evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular soruldu. Winber'e yurt dışında çıkış yasağı kondu.

Polisin en başta intihar olarak değerlendirdiği ölümün nedeninin aydınlatılması için Le Mesurier'in psikolojik sorunları için gittiği hastanelerin kayıtları da inceleniyor.

Le Mesurier, 2014 yılında amacını "çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi" olarak tanımlayan Mayday Rescue Vakfı'nı kurdu. Vakıf, Lübnan ve Mogadişu'da bazı projeler geliştirmekle birlikte asıl olarak Suriye'yle ilgili faaliyet yürüttü.

Vakfın Suriye projeleri için 2015'te İstanbul'da bir ofis kurdu. Le Mesurier, Mayday Rescue Vakfı'nın başkanlığını yürütmeye devam ediyordu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, "Suriye'deki sivil savunma ve sivillerin korunmasıyla ilgili yaptığı hizmetlerden ötürü" Le Mesurier'ye 2016 yılında şövalyelik unvanı verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova geçen hafta, Le Mesurier'nin eski bir MI6 (İngiliz Gizli İstihbarat Servisi-SIS) ajanı olduğunu, yıllarca Balkanlar ve Orta Doğu'da görev yaptığını iddia etti.

Zakharova, Le Mesurier'nin Kosova'da görev yaptığı dönemde "terör örgütleriyle" bağlantısının olduğunun bildirildiğini de öne sürmüştü.