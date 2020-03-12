İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ DÜŞME ANI KAMERADA
İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.
12.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:20
İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.
İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.Görüntü Dökümü: --------------Le Mesurier'in düşme anı
Kaynak: DHA
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