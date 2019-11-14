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İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜ BULUNDUĞU SOKAKTA BEKLEYEN MENDİLCİ KAYIP

Beyoğlu'nda home ofis olarak da kullandığı evin sokağında ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'le ilgili soruşturma devam ediyor.

14.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:24İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜ BULUNDUĞU SOKAKTA BEKLEYEN MENDİLCİ KAYIP

Beyoğlu'nda home ofis olarak da kullandığı evin sokağında ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'le ilgili soruşturma devam ediyor. Sokak girişinde bir yıldır ayrılmadığı iddia edilen mendil satıcısının bir süredir kayıplara karıştığı öğrenildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen mendilcinin ara sıra kendilerinden alışveriş yaptığını söyleyen esnaf Mehmet Tunç "Bildiğim kadarıyla hamamda çalışıyordu. Getir, götür işlerinde çalışıyordu. Ara sıra buraya gelirdi, tost yer çay içerdi. Kimsesi yoktu bildiğimiz kadarıyla. Yaşlı başlı, garibin biriydi" dedi.

Mendilcinin bir süredir ortalıkta görünmediğini belirten Tunç, "Yazın hep buralardaydı. Ama bir iki aydır onu hiç görmüyorum. 'Oğlum Suriye'den gelecek' diyordu. 'Burada yalnız yaşıyorum, kimsem yok' diyordu" diye konuştu.

Öte yandan, James Gustaf Edward Le Mesurier'in öldüğü yere yabancı basın mensupları da gelmeye devam ediyor. Basın mensupları olay yerinden geçerek gelişmeleri ülkelerine bildiriyorlar.

Görüntü Dökümü:

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Esnaf ile röp.

James Gustaf Edward Le Mesurier'in öldüğü yer

Home ofisinin etrafındaki güvenlik kameraları

Girişteki kapı kamerası

Kapıdaki mühür

Genel ve detaylar


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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