Haberler » Güncel » İngiliz eski istihbarat subayının ölü bulunduğu sokakta bekleyen mendilci kayıp - Haber

İngiliz eski istihbarat subayının ölü bulunduğu sokakta bekleyen mendilci kayıp

BEYOĞLU'nda home ofis olarak da kullandığı evin sokağında ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'le ilgili soruşturma devam ediyor.

14.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:32İngiliz eski istihbarat subayının ölü bulunduğu sokakta bekleyen mendilci kayıp
BEYOĞLU'nda home ofis olarak da kullandığı evin sokağında ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'le ilgili soruşturma devam ediyor. Sokak girişinde bir yıldır ayrılmadığı iddia edilen mendil satıcısının bir süredir kayıplara karıştığı öğrenildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen mendilcinin ara sıra kendilerinden alışveriş yaptığını söyleyen esnaf Mehmet Tunç "Bildiğim kadarıyla hamamda çalışıyordu. Getir, götür işlerinde çalışıyordu. Ara sıra buraya gelirdi, tost yer çay içerdi. Kimsesi yoktu bildiğimiz kadarıyla. Yaşlı başlı, garibin biriydi" dedi.

Mendilcinin bir süredir ortalıkta görünmediğini belirten Tunç, "Yazın hep buralardaydı. Ama bir iki aydır onu hiç görmüyorum. 'Oğlum Suriye'den gelecek' diyordu. 'Burada yalnız yaşıyorum, kimsem yok' diyordu" diye konuştu.

Öte yandan, James Gustaf Edward Le Mesurier'in öldüğü yere yabancı basın mensupları da gelmeye devam ediyor. Basın mensupları olay yerinden geçerek gelişmeleri ülkelerine bildiriyorlar.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:24 İçişleri Bakanı Soylu: "Biz dünyanın hayretle takip ettiği bir göç politikası yönetiyoruz.
18:24 Türk kültürü, Rusya'da tanıtıldı
18:24 TBB Başkanı Feyzioğlu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
18:23 Eyüpsultan'da öğrenci servisi kaza yaptı
18:21 Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı (1)
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:51 Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:25:21