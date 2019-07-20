İngiliz fırkateynindeki güçler İran'ın alıkoyduğu gemiyi kurtaramadı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, yaptığı yazılı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerine bölgedeki İngiliz fırkateynlerin eskortluk ettiğini ancak "İngiliz güçlerinin gemiyi kurtarmayı başaramadığını" belirtti.

OLAYA MÜDAHALE İÇİN 2 HELİKOPTER HAVALANDI

İranlı yetkili, açıklamasında şunları kaydetti: "İngiltere Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyndeki İngiliz güçleri, petrol tankerinin alıkonulmasına direndi. Ayrıca olaya müdahale etmek için 2 helikopter havalandı ve Devrim Muhafızlarını engellemeye çalıştı. Askerlerimiz hızlı bir performans sergilediği için İngiliz güçleri başarılı olamadı ve gemi içindeki görevlilerle birlikte alıkonularak gerekli işlemlerin yapılması için İran kıyılarına çekildi."

Şerif, petrol tankerinin "denizcilikle ilgili yasalara ve kanunlara uymaması ve takip sistemini kapatması" nedeniyle başka gemilerle çarpışma ihtimali bulunduğu için Hürmüzgan Denizcilik ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından alıkonulduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, "Grace 1" adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.