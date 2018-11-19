İngiliz Futbolcu Paul Gascoigne'nin, Trende Bir Kadına Cinsel Tacizde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Futbol dünyası efsane isim Paul Gascoigne'nin cinsel taciz olayıyla çalkalanıyor. Efsane ismin 20 Ağustos tarihinde Durham'a giden trende bir kadın yolcuya cinsel tacizde bulunduğu öğrenildi. İngiliz polisleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yıldız isim daha sonra serbest bırakıldı. 51 yaşındaki Gascoigne, cinsel taciz suçlamasıyla 11 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

PAUL GASCOİGNE KİMDİR?

Toplam 57 kez İngiltere Milli Takımı forması giyen Paul Gascoigne; Newcastle, Tottenham, Everton, Rangers ve Lazio gibi önde gelen kulüplerde top koşturduğu kariyeri boyunca çok sayıda skandalla gündeme geldi. 51 yaşındaki eski futbolcu, kariyerini noktaladıktan sonra uzun süre alkol tedavisi görmüştü.