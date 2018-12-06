İngiliz Gazeteciler Muğla'da

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Muğla'da konuk edilen İngiliz gazeteciler, Fethiye ilçesindeki tarihi yerleri gezip yamaç paraşütü yaptı.İki turizm şirketi tarafından organize edilen, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ortaca Kaymakamlığı ve YDA Dalaman Havalimanı'nın desteğiyle düzenlenen program kapsamında, turizm ve seyahat haberleri yapan 10 İngiliz gazeteci Fethiye ilçesini gezdi.Turizm faaliyetlerini hareketlendirmek amacıyla bölgeye davet edilen gazeteciler, tanıtım etkinliğinin üçüncü gününde ilçedeki tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yaptı ve Kayaköy Ören Yeri'ni ziyaret etti.Daha sonra Ölüdeniz'e geçen heyettekiler, Babadağ Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon Alanı'nda bulunan pistten yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.Organizatör şirketlerden birinin yetkilisi Ali Mürşit Yağmur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge turizmini canlandırmak amacıyla İngiltere'den 10 kişilik gazeteci grubunu davet ettiklerini söyledi.Bölgenin tanıtımı için çaba gösterdiklerini belirten Yağmur, "Gezilerle bölgeyi tanıtıyoruz. Fethiye'yi ve Ölüdeniz manzarasını çok beğendiler. Organizasyonun turizmin 12 aya yayılması kapsamında çok faydası olacağını düşünüyorum." dedi.- "12 ay turizm potansiyeli olduğunu göstermek istiyoruz"Diğer turizm şirketinin Ali Keskin de Türkiye'de 10 yıldır sürdürülebilir turizme destek olduklarını vurguladı.İngiltere'de bölgenin daha fazla tanıtılması amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini anlatan Keskin, "Bölgede 12 ay turizm potansiyeli olduğunu göstermek istiyoruz. Türkiye'nin tarihi güzelliklerinin ortaya çıkarılması ve bunların da İngiltere'de gösterilmesi gerektiğini düşünerek böyle bir organizasyon gerçekleştirdik." diye konuştu.Keskin, etkinliğin bölge turizmine uzun vadede katkıda bulunacağını düşündüklerini kaydetti.Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan İngiliz seyahat yazarı Marian Ainge ise bölgeyi çok beğendiklerini ifade etti.İngiltere'de 3 yerel gazete ve internet sitelerinde yazdığını belirten Ainge, "Burası çok güzel bir yer. Fethiye'nin doğası ve güneşi hepimizi hayran bıraktı. Ayrıca tarihini ve yemeklerini çok beğendik. Bunlara kendi gazetelerimizde yer vereceğiz." dedi.Heyettekiler yarın da bölgedeki antik kentleri ziyaret edecek.