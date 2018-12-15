İngiliz Gazetecilerin Gözünden Muğla

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:00



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:00

OSMAN AKÇA - Muğla'da, geçen 4-9 Aralıkta konuk edilen İngiliz gazetecilerin, ülkelerine döner dönmez sosyal medyadan yayınladıkları ilk tanıtım videosunu binlerce kişi izledi.Uluslararası bir tur şirketinin organize ettiği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Ortaca Kaymakamlığı ile YDA Dalaman Havalimanının desteğiyle düzenlenen program kapsamında turizm ve seyahat haberleri yapan İngiliz 10 gazeteci 4-9 Aralık'ta Muğla'da ağırlandı.Turizm faaliyetlerini hareketlendirmek amacıyla bölgeye davet edilen gazeteciler, Ortaca, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerindeki, doğal, tarihi ve kültürel yerleri gezdi."Yine güneşli günler, harika misafirperverlik"6 günlük geziyi tamamlayarak ülkelerine dönen İngiliz gazeteciler, 12 Aralık'ta sosyal medyada Implausibleblog hesabından "Kış mevsiminde yolculuk yaptık ama yine de güneşli günler, harika misafirperverlik, harika geziler, hepsi yaz telaşı olmadan" notuyla 15 dakikalık ilk tanıtım videosunu yayınladı.Kısa sürede binlerce kişinin izlediği videoda, Dalyan'daki 2 bin 500 yıllık kaya mezarlarından İztuzu Plajı'na, caretta caretta deniz kaplumbağalarına, mavi yengece, Köyceğiz'deki portakal bahçelerine, Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyolarına, Fethiye'deki yamaç paraşütüne, Saklıkent Kanyonu'na, Ölüdeniz'e ve Göcek mavi turlarına yer verildi.Bölgenin konaklama kapasitesi ve kalitesine, yörede yetişen organik ürünlere de dikkat çekilen videoda, İngiliz gazetecilerin izlenimleri de paylaşıldı.Organizasyonun gerçekleştiren turizm şirketinin Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının İngiliz turistlerin bölgeye olan taleplerini artırmak ve turizmin 12 aya yayılması olduğunu söyledi.İngiliz gazetecilerin bölgede 6 gün misafir edildiğini belirten Yağmur, "15 dakikalık ilk tanıtım videosu sadece iki günde binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı. Bu da çalışmalarımızın meyvesini alacağımız anlamına geliyor. Bölgemizi İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada en iyi şekilde tanıtmak için çaba gösteriyoruz." dedi.Bir başka turizm şirketinin yetkilisi Ali Keskin de 6 günlük tur kapsamında kültür ve ekoturizm ağırlıklı geziler yaptıklarını söylediTürkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Keskin, "İngiltere'de bu bölgedeki potansiyel yeterince bilinmiyor. Buna katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yayınlanan ilk video da bu amaca ulaşacağımızın bir göstergesi." diye konuştu.