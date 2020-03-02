İngiliz gazetesinden dikkat çeken analiz: Esed, 8 yıllık savaşta bir ilki yaşadı

Türk ordusunun Esed rejimine yönelik başlattığı Bahar Pınarı Harekatı'nı dünya basını da yakından takip ediyor. İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi, konuyla ilgili okurlarına servis ettiği haberde Esed rejimine ait 2 savaş uçağının Türk F-16'larınca vurulmasına geniş yer ayırdı.

ESED, 8 YILLIK SAVAŞTA BİR İLKİ YAŞADI

Esed'in 8 yıllık savaşta aynı günde 2 uçağının birden vurulması ile bir ilki yaşadığına dikkat çekilen haberde "Türkiye, Suriye birlikleri ve müttefiklerine yönelik saldırılarını artırdı. İki uçakla birlikte, aralarında tanklar ve radar sistemlerinin de bulunduğu onlarca zırhlı aracı yok edilmesi ile rejimin İdlib bölgesindeki hücumlarına ivme kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye 34 askerimizin şehit olmasının ardından, dün Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadeleri kullanılmıştı.

SURİYE RESMİ AJANSI DOĞRULAMIŞTI

Dün Rejime ait 2 Rus yapımı taarruz uçağının düşürüldüğü bilgisini Suriye Resmi Haber Ajansı SANA doğrulamıştı. SANA, 2 savaş uçağının Türkiye tarafından düşürüldüğünü ve pilotların uçaklardan paraşütle atlayıp kurtulduklarını duyurmuştu.