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İngiliz gazetesinden kriz çıkartacak iddia: Türk askerini Rus uçakları vurdu

33 şehit verdiğimiz saldırının yankıları devam ederken İngiliz The Guardian gazetesi, kriz çıkartacak bir iddia ortaya attı. Yapılan saldırıya geniş yer veren Guardian, askerlerimizi Rus uçaklarının vurduğunu öne sürdü.

28.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:05

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Şehit olan askerlerin isimleri belli olmaya başlarken, acılı ailelerine de veriliyor.

TÜRK ASKERİNİ RUS HAVA KUVVETLERİ VURDU İDDİASI

Yapılan hain saldırı, dünya basınında da geniş yankı uyandırırken İngiliz The Guardian gazetesi büyük ses getirecek bir iddia ortaya attı. İdlib'deki çeşitli kaynaklara işaret edilen haberde, 33 Türk askerinin şehit düştüğü saldırının Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlendiği iddiasına yer verildi.

RUSYA "İLGİMİZ YOK" DİYOR

Rusya İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada hava saldırısında Rus uçağının görev almadığı belirtildi. Rusya, "Ateşkesin sürdürülmesi için elimizden geleni yaptık" dedi.

İşte The Guardian gazetesindeki o haber;

ABD MEDYASI: SAVAŞIN GİDİŞATI DEĞİŞEBİLİR

New York Times gazetesi de söz konusu saldırının, Suriye'de savaşın gidişatını değiştirebileceğini yazdı. Türk yetkililerin ifadelerinin yer aldığı haberde, düzenlenen saldırının Esed rejimi güçleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak, son haftalarda bölgedeki hava saldırılarının çoğunu Rus jetlerinin yaptığına dikkat çekildi.

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İngiliz gazetesinden kriz çıkartacak iddia: Türk askerini Rus uçakları vurdu

The Guardian Gazetesi, Güncel


28.02.2020 13:53:47