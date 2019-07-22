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İngiliz gemisine İran bayrağı

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası deniz trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle alıkoyduğu İngiltere bandıralı petrol tankerinin içeriden çekilmiş yeni görüntülerini paylaştı.

22.07.2019 17:45
İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası deniz trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle alıkoyduğu İngiltere bandıralı petrol tankerinin içeriden çekilmiş yeni görüntülerini paylaştı. İran Devrim Muhafızları, İngiltere'ye ait petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında radar sistemlerinin kapalı olması ve diğer gemilerle çarpışma riski olması nedeniyle alıkoyduğunu duyurmuştu. İran'ın alıkoyduğu 23 mürettebatlı Stena Impero adlı petrol tankerinin gerekli hukuki işlemler devam edene kadar İran'ın Bender Abbas limanında bekletileceği açıklandı. Gemide bulunan 23 mürettebatın durumuna ilişkin Hürmüzgan Eyaleti Limanlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve gerek duyulması halinde ifadelerinin alınacağı belirtildi.
GEMİYE İRAN BAYRAĞI ASILDI İran devlet televizyonunun petrol tankerinden yayınladığı son görüntülerde, İngiltere bandıralı tankere İran bayrağının asılması dikkat çekti.
(Aynur Sena Çabuk/İHA) İngiliz gemisine İran bayrağı
Kaynak: İHA
İngiltere, İran, Güncel

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