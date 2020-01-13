İngiliz gezgin, Nepal yürüyüşüne devam ediyor

İNGİLİZ yazar, gezgin ve maraton koşucusu

Rosie Swale Pope (73), yürüyerek ülkesinden çıktığı Nepal yolculuğunda Bursa 'nın Orhangazi ilçesine geldi. Pope, "Türk insanlarından yardımsever olmayı öğrendim. Dünyada yardım derneklerinin artması gerekiyor" dedi.

Rosie Swale Pope, çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e doğru çıktığı yolculuğuna, rotası üzerindeki Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devam etti. İngiliz aktivist, geçen cuma akşamı geldiği Orhangazi'de iki gece kaldıktan sonra dün sabah saatlerinde tekrar yola çıktı. Eşyalarını, vücuduna bağlayarak çektiği mini karavanında taşıyan Pope, uğradığı ülkeler içinde en büyük ilgiyi Türkiye'de gördüğünü söyledi.

Pope, günde yaklaşık 20 kilometre yol katediyor. Pope, yolculuğu sırasında haftada sadece bir gece kişisel temizliği ve elektronik cihazlarını şarj etmek için otelde kalıyor, diğer gecelerini ise mini karavanında geçiriyor. Pope, Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Türk insanlarını tanıdığım için çok mutluyum. Türkiye'ye gelmek için 12 ülke geçtim. Gürcistan'a doğru yola devam edeceğim. 73 yaşındayım. Çok genç olduğumu düşünüyorum. Bu yolculuğu yapmaktan çok gururluyum. Bunu yapacağıma inanıyorum. Sadece inanmak yeterli bunun için. İki yıl önce eşimi kaybettim. Benim eşim Nepal'e gitmeyi çok istedi, fakat gidemedi. Nepal'de depremden dolayı insanlar öldü. Evler yıkıldı. Oradaki yetişkinlere ve oradaki çocuklara yardım için oraya gidiyorum. Eşim gidemediği için ben oraya gitmek istiyorum. Yolum inanılmaz güzel. Fantastik ve güzel insanlarla karşılaşıyorum" dedi.

'TÜRKLER ÇOK YARDIMSEVER'

Yürürken insanlarla diyalog halinde olduğuna dikkat çeken Pope, "Türkiye çok güzel. Maşallah Türkiye. Türk insanlarından yardımsever olmayı öğrendim. Türk insanları çok yardımsever. Bütün dünyada yardım derneklerinin artması gerekiyor. Bütün dünyadaki insanlar sevilmeli. Sağlık hizmetleri ve eğitim almalı. Bu doğal bir hak" ifadelerini kullandı. Polis ve jandarma eskortu ile yol alan Rosie Swale Pope, Nepal'e kadar yürüyerek gidecek.