İngiliz haber ajansının gündemi sarsacak iddiası: Bağdadi'nin cesedi ABD'nin elinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırdı. DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi. Pentagon, dün saat 00.00'da Suriye'nin İdlib kentinde DEAŞ liderinin öldürülmesine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Dünya, Bağdadi haberlerini konuşurken, Ebubekir El Bağdadi operasyonuna ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Reuters haber ajansı Bağdadi'nin cesedinin ABD askerlerinin elinde olduğunu bildirdi.

BAĞDADİ OPERASYONU GİZEMİNİ KORUYOR

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Amerikan medyasına konuşan ABD'li bir yetkili operasyon sırasında Bağdadi'nin üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirdiğini ve bu şekilde öldüğünü söylemişti. ABD'li yetkili kimlik tespiti için DNA testinin beklendiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan, "Kısa süre önce çok büyük bir şey oldu" mesajını paylaşmıştı. Trump'ın bugün Türkiye saatiyle 16.00'da önemli bir açıklama yapacaği bilgisi duyuruldu.

MSB: KOORDİNASYONDA BULUNULDU

Dün gece sıcak çatışma yaşanırken MSN'den operasyonla ilgili açıklama geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

"TERÖRİST LİDERLERİNİ ORTADAN KALDIRMA ZAMANI GELDİ"

Dünya, DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü iddialarını konuşurken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. İngilizce tweet atan Altun, "Terörizme karşı dostlarımızla ve müttefiklerimizle her türlü biçiminde ve tezahüründe çalışmaya devam ediyoruz. Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi." dedi.