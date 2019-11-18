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İngiliz hükümeti "kurumlar vergisi indiriminde" geri adım attı

İngiltere'de iktidardaki Muhazakar Parti Lideri ve Başbakan Boris Johnson, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan kurumlar vergisi indiriminin rafa kaldırılacağını, bu yolla elde edilecek 6 milyar sterlinin ülkenin sağlık sisteminin finansmanında kullanılacağını söyledi.

18.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:22İngiliz hükümeti
İngiltere'de iktidardaki Muhazakar Parti Lideri ve Başbakan Boris Johnson, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan kurumlar vergisi indiriminin rafa kaldırılacağını, bu yolla elde edilecek 6 milyar sterlinin ülkenin sağlık sisteminin finansmanında kullanılacağını söyledi.
İngiliz Ticaret Odaları Birliği'nin (CBI) yıllık konferansında konuşan Johnson, gelecek senenin nisan ayında kurumlar vergisinin yüzde 19'dan 17'ye indirilmesi yönündeki planın erteleneceğini kaydetti.
Başbakan Johnson, "Hatırlatayım; bu şeklide 6 milyar sterlini Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gibi İngiliz halkı için öncelikli olan alanlara yatırabileceğiz. Biz zaten daha önce kurumlar vergisini yüzde 28'den 19'a çekmiştik." İfadelerini kullandı.
Başbakan Johnson, hükümetin kurumlar vergisinin daha da aşağı çekilmesi yönündeki planını rafa kaldırmasına rağmen, ülkede kurumlar vergisinin mevcut haliyle gelişmiş ekonomiler içerisinde en düşük seviyede olduğunu hatırlattı.
İngiltere'de 2010'dan beri iktidarda olan Muhafazakar Parti, 12 Aralık'ta yapılacak erken seçim öncesinde sorunları giderek artan ulusal sağlık sistemine yılda 20 milyar sterlin yatırım yapmanın sözünü veriyor.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise kurumlar vergisini yüzde 26'ya çıkararak buradan elde edilecek gelirin ülkenin sağlık, eğitim gibi öncelikli alanlarında kullanılacağı vaadinde bulunuyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

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