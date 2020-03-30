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İngiliz iç istihbaratında kritik değişiklik

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel bugün yaptığı açıklamada, Ken McCallum'un, MI5 İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü olarak Sir Andrew Parker'in yerini alacağını duyurdu.

30.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:35
İngiliz iç istihbaratında kritik değişiklik

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel bugün yaptığı açıklamada, Ken McCallum'un, MI5 İngiliz İç İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü olarak Sir Andrew Parker'in yerini alacağını duyurdu.

Halen Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ken McCallum'un 25 yıldır istihbarat servisi için çalıştığı belirtildi. McCallum'un, Nisan'da emekli olmasıyla birlikte Parker 'ın görevini devralmadan önce bir geçiş dönemi olacağı da belirtildi.

DEĞİŞİM NİSAN SONU OLACAK

Bakan Patel, içişleri bakanı olduğundan beri McCallum ile yakından çalıştığını ve onu yeni Genel Müdür olarak atamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Eşi benzeri görülmemiş ulusal güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Onun (McCallum) deneyimi ve vizyonunun İngiltere'nin bu zorluklarla başa çıkmasına olanak sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Bakan Patel ayrıca, 'özveri ve bağlılıkla ülkesine hizmet eden' Parker'a da çabaları için teşekkür etti.

McCallum ise MI5'in amacının oldukça motive edici olduğunu belirterek "Çalışma hayatımı bu ekip çalışmasına adamış biri olarak Genel Müdür olarak görev almamın istenmesi büyük bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı. McCallum'un yeni görevine Nisan sonunda başlayacağı bildirildi. Öte yandan İngiliz medyası görev değişikliğini, koronavirüs ile mücadelede yeteri kadar başarılı olunmamasına bağladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Andrew Parker, İngiltere, CEO, Dünya
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