İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği skandal mektubun ardından bugün yeni bir iddia ortaya çıktı. Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiği öne sürüldü.

S-400 NEDENİYLE YAPTIRIM

İngiliz internet sitesi Middle East Eye'nin haberine göre, Trump söz konusu mektupta Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulayabileceğini söyledi. Haberde Trump'ın mektubu İbrahim Kalın aracılığıyla geçen Pazartesi günü ilettiği aktarıldı. Ayrıca mektubun Erdoğan'ı ikna edemediği ve Türkiye'nin S-400 konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

İddiaya konu olan mektupta, S-400 konusunun yanı sıra ABD'li yetkililerin sistemin durumunu düzenli olarak kontrol etmesi için Ankara'nın izin vermesi ve Rus silahlarını kullanmama sözü vermesi gibi talepler de bulunuyor.

TÜRKİYE'YE F-35 SÖZÜ

Middle East Eye'a konuşan kaynaklar, Türkiye'ye S-400'leri aktifleştirmemesi durumunda, F-35 programına tekrar dahil edileceğinin sözünün verildiğini de belirtti.

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ilk mektupta şu ifadeler yer almıştı:

"Sayın Cumhurbaşkanı;

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem, ki yaparım. Yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson konusunda zaten size göstermiştim.

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor, geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Budala olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım."